فيديو - بيب يوّقع على قدم مُشجّع ويخاطب زوجته

WELCOME TO FLORIDA, Pep Guardiola. 🐊



Pep: "Your wife is going to kill me." 😬

Fan: "She knows I love you more than her." 😵pic.twitter.com/9izLiqYWZn — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 30, 2024

كان بيب جوارديولا حريصاً على عدم تحمّل غضب زوجة أحد المشجعين بعد قيامه بالتوقيع على ساقه في أميركا.فقد تمكن مشجع لمانشستر سيتي من لفت انتباه جوارديولا، من خلال رفع لوحة تتوسل إليه التوقيع على ساقه حتى يتمكن من الحصول على وشم، فوافق على مضض، بعد أن أحضر أحد أعضاء طاقمه التدريبي المشجع إليه.وقال المشجع للمدرب "لقد غيرت كل حياتنا"، قبل أن يتم تسليم بيب قلماً، ووقّع وهو يقول للكاميرا "زوجتك ستقتلني"، فسارع الشاب إلى الرد ساخراً "إنها تعرف أنني أحبك أكثر منها"، فقال بيب "لا تقل ذلك"، وتصافح الاثنان وأظهر المشجت التوقيع على ربلة الساق.