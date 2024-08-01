الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية
A-
A+

كرة القدم

2024-08-01 | 02:58
فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية

تسبب هداف ليفربول ببعض الضجيج حين نشر صورة عبر إنستغرام

تسبب محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم وهداف ليفربول الإنجليزي، ببعض الضجيج حين نشر صورة عبر إنستغرام، وهو يتابع مباراة في البيسبول الأميركي، متجاهلاً الفوز التاريخي للمنتخب الاولمبي على نظيره الاسباني في ختام دور المجموعات من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.
وبدا صلاح، البالغ 32 عاماً، في الصورة متحمساً وهو يتابع مباراة نيويورك يانكيز وفيلادلفيا فيليز في الدوري الأميركي للبيسبول، ما أثار حفيظة بعض جماهير كرة القدم المصرية.
ويشارك صلاح فريقه ليفربول المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد 2024-25، والمقام في الولايات المتحدة، حيث يخوض بضع مباريات ودية، بينها فوزه بقيادة المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت بهدف نظيف على ريال بيتيس الإسباني و(2-1) على أرسنال الانجليزي.
ويلعب منتخب مصر الاولمبي مباراته المقبلة في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، يوم غد الجمعة أمام نظيره الباراغواياني.



فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

منتخب مصر

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد
فيديو - بيب يوّقع على قدم مُشجّع ويخاطب زوجته

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا
03:01

فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس

03:01

فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس

فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد
03:00

فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد

بات مدرجاً على جداول أعمال جميع مدربي "النادي الأبيض"

03:00

فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد

بات مدرجاً على جداول أعمال جميع مدربي "النادي الأبيض"

فيديو - بيب يوّقع على قدم مُشجّع ويخاطب زوجته
2024-07-31

فيديو - بيب يوّقع على قدم مُشجّع ويخاطب زوجته

كان بيب جوارديولا حريصاً على عدم تحمّل غضب زوجة أحد المشجعين

2024-07-31

فيديو - بيب يوّقع على قدم مُشجّع ويخاطب زوجته

كان بيب جوارديولا حريصاً على عدم تحمّل غضب زوجة أحد المشجعين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024