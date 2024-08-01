فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية

هدف الأسطورة محمد صلاح امام ارسنالpic.twitter.com/bnLqGhWtKB — عالم صلاح (@SalahWorld11) August 1, 2024

تسبب محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم وهداف ليفربول الإنجليزي، ببعض الضجيج حين نشر صورة عبر إنستغرام، وهو يتابع مباراة في البيسبول الأميركي، متجاهلاً الفوز التاريخي للمنتخب الاولمبي على نظيره الاسباني في ختام دور المجموعات من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.وبدا صلاح، البالغ 32 عاماً، في الصورة متحمساً وهو يتابع مباراة نيويورك يانكيز وفيلادلفيا فيليز في الدوري الأميركي للبيسبول، ما أثار حفيظة بعض جماهير كرة القدم المصرية.ويشارك صلاح فريقه ليفربول المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد 2024-25، والمقام في الولايات المتحدة، حيث يخوض بضع مباريات ودية، بينها فوزه بقيادة المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت بهدف نظيف على ريال بيتيس الإسباني و(2-1) على أرسنال الانجليزي.ويلعب منتخب مصر الاولمبي مباراته المقبلة في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، يوم غد الجمعة أمام نظيره الباراغواياني.