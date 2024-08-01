فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد

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خوان مارتينيز يحاول يثبت لنا أنه خليفة راموس



pic.twitter.com/eOwtnRq7RP — محمود مجيد (@MMajeedX) August 1, 2024

إذا كان هناك اسم يبرز في أكاديمية ريال مدريد، فهو خوان مارتينيز، قلب الدفاع البالغ من العمر 16 عاماً، الذي بات مدرجاً على جداول أعمال جميع مدربي "النادي الأبيض"، بدءاً من أربيلوا، مرورا براؤول، وختاماً مع كارلو أنشيلوتي.ظهر لأول مرة في المباراة الودية التي انتهت الى الخسارة (0-1) أمام ميلان الايطالي، ومن الواضح أن خوان مارتينيز يثير إعجاب أنشيلوتي، مع تشابه واضح مع سيرخيو راموس.وقال المدرب الايطالي "لديه إمكانات، كل ما يحتاجه قلب الدفاع، إنه جيد مع الكرة، منتبه للغاية ... لديه الكثير من الأشياء لتحسينها، ولكن يمكن أن يكون له مستقبل في ريال مدريد، والأكاديمية قامت بعمل رائع معه لأنه جيد جداً".