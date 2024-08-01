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فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

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فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا
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كرة القدم

2024-08-01 | 03:01
فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس

أول أمس، وبعد انتهاء المباراة بتعادل برشلونة ومانشستر سيتي ودياً (2-2)، ثم فوز الفريق الكاتالوني (4-1) بركلات الترجيح، علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس.
قال بيب جوارديولا "مارك برنال بدا استثنائيا بالنسبة لي، كيف يسيطر، كيف يلعب"، مع أن اللاعب  الشاب لا يتجاوز 17 عاماً، كونه من مواليد 26 أيار - مايو 2007.
بدأ برنال طفلاً في CE Berga ولعب مع Gimnàstic Manresa، ثم انتقل إلى أكاديمية لا ماسيا في برشلونة في سنّ السادسة، حيث شق طريقه في فئات الشباب، ووقع في 23 حزيران - يونيو 2023، أول عقد احترافي له مع برشلونة حتى عام 2026.



فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

رياضة

كرة القدم

بيب جوارديولا

مارك برنال

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