فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

🗣️– Pep Guardiola: “Marc Bernal has seemed extraordinary to me, how he controls, how he plays".



Marc bernal is the real deal pic.twitter.com/LpuBcryAUi — Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) July 31, 2024

أول أمس، وبعد انتهاء المباراة بتعادل برشلونة ومانشستر سيتي ودياً (2-2)، ثم فوز الفريق الكاتالوني (4-1) بركلات الترجيح، علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس.قال بيب جوارديولا "مارك برنال بدا استثنائيا بالنسبة لي، كيف يسيطر، كيف يلعب"، مع أن اللاعب الشاب لا يتجاوز 17 عاماً، كونه من مواليد 26 أيار - مايو 2007.بدأ برنال طفلاً في CE Berga ولعب مع Gimnàstic Manresa، ثم انتقل إلى أكاديمية لا ماسيا في برشلونة في سنّ السادسة، حيث شق طريقه في فئات الشباب، ووقع في 23 حزيران - يونيو 2023، أول عقد احترافي له مع برشلونة حتى عام 2026.