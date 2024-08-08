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فيديو - جوارديولا يعاني من قصّة شعر دي بروين !!

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فيديو - جوارديولا يعاني من قصّة شعر دي بروين !!
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كرة القدم

2024-08-08 | 04:47
فيديو - جوارديولا يعاني من قصّة شعر دي بروين !!

عند عودته إلى التدريبات، كان لدى كيفن دي بروين شكلاً مختلفاً

عند عودته إلى التدريبات مع مانشستر سيتي، كان لدى كيفن دي بروين شكلاً مختلفاً، فمازحه مدربه بيب جوارديولا بشأن تسريحة الشعر الجديدة، ساخراً من المظهر الجديد للاعب البلجيكي.
وكان دي بروين، الذي قاد بلجيكا في يورو 2024، موضع تكهنات ربطته بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وأشار جوارديولا إلى نيته الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، وبدا سعيداً برؤيته يعود إلى تدريبات النادي، لكن كان عليه أن يداري صدمته عند رؤية المظهر الجديد للاعبه.
وأمضى النجم البلجيكي معظم الموسم الماضي في غرفة العلاج، واستغل ذلك على ما يبدو لإنماء شعره إلى خصلات طويلة، وأضاف اليها عقدة كبيرة من المرجح أن تحصل على ختم الموافقة من زميله ذي الشعر الطويل إيرلينج هالاند.
وظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل للحظة التي رأى فيها جوارديولا مظهر دي بروين الجديد، وطالبه ممازحاً بتفسير، قائلا "عليك أن تشرح لي هذا الشعر"، ورد دي بروين على مدربه بابتسامة لكنه قال إنه بحاجة إلى "قص شعره"، ملمحًا إلى أن هذا المظهر قد لا يكون خياراً طويل الأجل.



فيديو - جوارديولا يعاني من قصّة شعر دي بروين !!

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

كيفن دي بروين

بيب جوارديولا

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