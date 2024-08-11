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سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية

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سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية
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كرة القدم

2024-08-11 | 04:09
سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية

مع اختتام مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية

مع اختتام مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، بفوز المنتخب الإسباني بالميدالية الذهبية على حساب نظيره الفرنسي (5-3)، وآلت الميدالية البرونزية إلى المنتخب المغربي الفائز بسداسية نظيفة على نظيره المصري.
ومع تألق النجم المغربي سفيان رحيمي، الذي أنهى أولمبياد باريس هدافاً برصيد ثمانية أهداف، ليصبح أول عربي يحقق هذا الإنجاز.
سيطر اللاعبون العرب على التشكيلة المثالية في الأولمبياد، حيث ضمت ستة منهم بواقع ثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي ومثلهم من المنتخب المصري، الى ثلاثة من فرنسا واثنين من إسبانيا، وذلك وفق منصة سوفا سكور للإحصاءات الرياضية:عبد الصمد الزلزولي وأشرف حكيمي وسفيان رحيمي (المغرب) وحمزة علاء وعمر فايد وإبراهيم عادل (مصر) وأليكس باينا وفيرمين لوبيز (إسبانيا) وكاستيلو لوكيبا ولويك بادي ومايكل أوليز (فرنسا).



سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية

رياضة

كرة القدم

دورة الألعاب الأولمبية

أولمبياد باريس

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