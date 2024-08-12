نجم الزمالك ومصر مهدد بالسجن لمدة طويلة بسبب القتل الخطأ

بعد أن القت الشرطة القبض على نجم الزمالك أحمد فتوح

بعد أن القت الشرطة القبض على أحمد فتوح، نجم الزمالك، وأحالته الى النيابة العامة، بسبب صدمه شابا بسيارته في الساحل الشمالي في مطروح، ما أدى إلى وفاة الشاب، ليتبين أن اللاعب الدولي الذي خضع للتحاليل، قد أثبتت وفقا لمصادر مصرية تعاطيه لمواد مخدرة.

ونقل موقع "المصري اليوم" عن شعبان سعيد، المحامي بالنقض، قوله إن عقوبة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، نتيجة مخالفة القوانين ولوائح السير بسرعة تتجاوز المسموح بها في المدن، لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500.

أما العقوبة الثانية في حالة ثبوت تعاطي المخدرات أثناء القيادة والتسبب في دهس مواطن، فقال سعيد "طبقا لنص المادة 39، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته فإن فتوح سيواجه عقوبة تعاطي المخدرات، وهي الحبس لمدة سنة وغرامه تصل إلى 10 آلاف جنيه".







