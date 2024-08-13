انفصال ألفارو موراتا وأليس بعد 8 سنوات وأربع أبناء

وضع ألفارو موراتا وأليس كامبيلو حدّاً لقصتهما معاً

وضع ألفارو موراتا وأليس كامبيلو حدّاً لقصتهما معاً، بعد ثماني سنوات من علاقة نتج عنها أربعة أبناء، وقد تم الإعلان عن الخبر من قبل اللاعب نفسه، من خلال بيان على حسابه الشخصي على انستغرام.

"بعد بعض الوقت من التفكير، اتخذت أنا وأليس قرارا بالانفصال"، بدأ لاعب ميلان الجديد النصّ، وتابع "علاقة رائعة واحترام متبادل حيث أحببنا وساعدنا بعضنا البعض كثيرا".

وأشار موراتا إلى العلاقة الجيدة التي كانت بينهما على مر السنين "لقد كانت سنوات رائعة ونتيجة لذلك أطفالنا الأربعة، الذين هم بلا شك أفضل ما فعلناه على الإطلاق .. إنه قرار مؤلم، لذلك نطلب الاحترام والتعاطف".

وبسبب تكهنات من أطراف ثالثة، كشف موراتا عن السبب الحقيقي للانفصال "لم يكن هناك عدم احترام أبدا، فقط سوء فهم مستمر جعل العلاقة تتآكل شيئا فشيئا .. أليس سيكون لها دائما مكانة خاصة في قلبي وكل ما عشناه معا كان مذهلا ودرساً رائعا".







