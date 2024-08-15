فيديو لشجار قبل طعن والد لامين يامال وكشف تفاصيل الحادثة

تعرض منير نصراوي، والد لامين يامال، لاعب برشلونة، للطعن عدة مرات

وفقا لمصادر متعددة، فقد تعرض منير نصراوي، والد لامين يامال لاعب برشلونة، للطعن عدة مرات بين التاسعة والعاشرة ليلا في موقف للسيارات في شارع فرانك مارشال في حي روكافوندا، حيث يعيش.

كان التشخيص الأولي خطيراً، وتم نقل نصراوي إلى غرفة الطوارئ في مستشفى كان روتي، حيث باتت الأمور اكثر استقراراً، ولم تعد حياته في خطر.

تولت وحدة متخصصة التحقيق، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الشروع في القتل، بعد أن سهّلت التفاصيل الجيدة لوصف المعتدين التي قدمها الشهود عمل الشرطة.

وسبق الهجوم بالسكاكين، شجار في فترة ما بعد الظهر، بعد أن كان والد لامين يمشي مع كلبه، وألقيت عليه المياه من احدى الشرفات، حيث اندلع جدال ساخن بين منير، وبعض سكان تلك الكتلة من الشقق، لكنه لم يتصاعد بفضل تدخل أولي من قبل الشرطة البلدية في المنطقة.

ومع ذلك، تعرض والد لامين للهجوم مرة أخرى على حين غرة قبل وقت قصير من حلول الظلام ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه.



