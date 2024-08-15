نجل رونالدينيو يغادر برشلونة الى انجلترا

بعد أن انتهت تجربته في الفئات الدنيا من نادي برشلونة

أُعلن رسمياً أن جواو مينديز، نجل رونالدينيو، سيلعب مع بيرنلي في إنجلترا خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في حزيران - يونيو الماضي.

ووقع جواو مينديز، البالغ 19 عاماً، مع فريقه الجديد، "نادي لانكشاير" حتى العام 2026، بعد أن انتهت تجربته في الفئات الدنيا من نادي برشلونة.

وكان نجل النجم البرازيلي، الذي يعتبر أحد اساطير برشلونة، قد انضم الى النادي الكاتالوني في آذار - مارس 2023 عن 17 عاماً، لكنه لم يتمكن أبدا من إثبات نفسه في فريق شباب المدرب أوسكار لوبيز، حيث لعب تسع مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع في أي منها.







