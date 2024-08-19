مُقنّع دخل ملعباً وطعن طفلاً حتى الموت !!

بينما كان أطفال يمارسون الرياضة في ملعب لكرة القدم

صباح الأمس الأحد، وبينما كان بعض الأطفال يمارسون الرياضة في ملعب لكرة القدم يحمل اسم أنخيل تارديو، ويقع في مدينة توليدو الاسبانية، دخل رجل مقنع وطعن طفلا يبلغ من العمر 11 عاماً.

وعلى الرغم من التدخل السريع لخدمة الطوارئ، ونقل الضحية "ماتيو" بواسطة طائرة هليكوبتر الى وحدة العناية المركزة، الا انها لم تتمكن من إنقاذ حياته.

وسعى القاتل بعد اصطياد ضحيته الاولى الى النيل من اطفال آخرين لكنهم تمكنوا من النجاة، لتبدأ الشرطة في مطاردة المعتدي الذي هرب في سيارة فورد مونديو رمادية.







