فيديو - أعنف تدخّل .. طرد ومستشفى وكُسر خطير

تم تعليق مباراة الدوري الوطني لكرة القدم

تم تعليق مباراة الدوري الوطني لكرة القدم، الدرجة الخامسة الإنجليزية، لمدة 40 دقيقة، حتى تم نقل لاعب جيتسهيد جريج أولي إلى المستشفى، مصابا بكسر في ساقه، بعد تعرضه لتحد وحشي من قبل لاعب منافس.

ودعا المشجعون إلى منع ديون كيلي إيفانز من ووكينج، الذي ارتكب تدخلاً أدى الى كسر ساق جريج أولي، وحصل على بطاقة حمراء مباشرة، من اللعب مدى الحياة في الدوري الوطني مرة أخرى.

وفيما توقفت لبرهة المباراة، التي فاز بها جيتسهيد (2-0) على ووكينج، أعلن الأول أن جريج أولي في "حالة مستقرة" وسيتعين عليه الخضوع لعملية جراحية لعلاج كسر خطير في قدمه.