قاتل الطفل ماتيو في ملعب يعترف بجريمته

ماتيو، طُعن في مدينة توليدو الاسبانية أثناء لعب كرة القدم

اعترف قاتل ماتيو، الصبي البالغ من العمر 11 عاماً، الذي طُعن في مدينة توليدو الاسبانية أثناء لعب كرة القدم، بالجريمة في بيانه الأول بعد اعتقاله في منزل والده بعد ظهر يوم الاثنين.

وأشارت مصادر التحقيق إلى أن المعتقل كان يهذي عند التحدث، ولم يحافظ على خطاب متماسك، ما قد يشير إلى أنه يعاني من بعض الاضطرابات.

وركزت وحدات الحرس المدني الاسباني على تفتيش قناة الري التي كانت تتدفق بالمياه وتم إفراغها بالكامل بحثاً عن أداة الجريمة.

وكان رجل مقنع دخل وطعن طفلا يبلغ من العمر 11 عاماً في ملعب أنخيل تارديو لكرة القدم في مدينة توليدو الاسبانية، بينما كان بعض الأطفال يمارسون الرياضة.

وسعى القاتل بعد اصطياد ضحيته الاولى الى النيل من اطفال آخرين لكنهم تمكنوا من النجاة، لتبدأ الشرطة في مطاردة المعتدي الذي هرب في سيارة فورد مونديو رمادية.





