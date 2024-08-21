الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

قاتل الطفل ماتيو في ملعب يعترف بجريمته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قاتل الطفل ماتيو في ملعب يعترف بجريمته
A-
A+

كرة القدم

2024-08-20 | 23:39
قاتل الطفل ماتيو في ملعب يعترف بجريمته

ماتيو، طُعن في مدينة توليدو الاسبانية أثناء لعب كرة القدم

اعترف قاتل ماتيو، الصبي البالغ من العمر 11 عاماً، الذي طُعن في مدينة توليدو الاسبانية أثناء لعب كرة القدم، بالجريمة في بيانه الأول بعد اعتقاله في منزل والده بعد ظهر يوم الاثنين.
وأشارت مصادر التحقيق إلى أن المعتقل كان يهذي عند التحدث، ولم يحافظ على خطاب متماسك، ما قد يشير إلى أنه يعاني من بعض الاضطرابات.
وركزت وحدات الحرس المدني الاسباني على تفتيش قناة الري التي كانت تتدفق بالمياه وتم إفراغها بالكامل بحثاً عن أداة الجريمة.
وكان رجل مقنع دخل وطعن طفلا يبلغ من العمر 11 عاماً في ملعب أنخيل تارديو لكرة القدم في مدينة توليدو الاسبانية، بينما كان بعض الأطفال يمارسون الرياضة.
وسعى القاتل بعد اصطياد ضحيته الاولى الى النيل من اطفال آخرين لكنهم تمكنوا من النجاة، لتبدأ الشرطة في مطاردة المعتدي الذي هرب في سيارة فورد مونديو رمادية.


قاتل الطفل ماتيو في ملعب يعترف بجريمته

رياضة

كرة القدم

أنخيل تارديو

توليدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جمهور لا يُصدّق في الدرجة الثالثة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - جمهور لا يُصدّق في الدرجة الثالثة
23:38

فيديو - جمهور لا يُصدّق في الدرجة الثالثة

شكّل جمهور دينامو دريسدن لوحة رائعة

23:38

فيديو - جمهور لا يُصدّق في الدرجة الثالثة

شكّل جمهور دينامو دريسدن لوحة رائعة

جوندوجان يترك برشلونة ويعود إلى مانشستر سيتي
23:35

جوندوجان يترك برشلونة ويعود إلى مانشستر سيتي

من المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط برشلونة

23:35

جوندوجان يترك برشلونة ويعود إلى مانشستر سيتي

من المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط برشلونة

إليكم رسالة أليس كامبيلو الى ألفارو موراتا بعد الانفصال
2024-08-19

إليكم رسالة أليس كامبيلو الى ألفارو موراتا بعد الانفصال

قبل بضعة أيام، أعلن ألفارو موراتا وأليس كامبيلو انفصالهما

2024-08-19

إليكم رسالة أليس كامبيلو الى ألفارو موراتا بعد الانفصال

قبل بضعة أيام، أعلن ألفارو موراتا وأليس كامبيلو انفصالهما

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024