فيديو - لاعب الفتح السعودي السابق يعتدي على زوجته علناً

أعلنت إدارة نادي سينسيانو البيروفي قرارها فسخ عقد اللاعب

أعلنت إدارة نادي سينسيانو البيروفي قرارها فسخ عقد اللاعب كريستيان كويفا، على خلفية اتهامه بالعنف المنزلي، وشددت على رفضها العنف بأشكاله كافة.

وكان انتشر على وسائل التواصل فيديو من فندق يوثق اعتداء كويفا، لاعب الفتح السعودي السابق، على زوجته باميلا لوبيز بالضرب، ما دفعها الى رفع دعوى قضائية، متهمة إياه بالعنف المنزلي والاعتداء الجسدي والنفسي في أكثر من مناسبة وفي أماكن متفرقة.

أما كويفا، فأصدر بيانا أوضح فيه أنه يعاني من اكتئاب حاد منذ نهاية العام الفائت، وطالب المحققين كشف الحقيقة كاملة للرأي العام، مناشداً السماح له بممارسة كرة القدم.

وكتب كويفا على إنستغرام "أنا لا أهرب من مسؤولياتي، لكني أدعو الله ألا تسلبوا مني أثناء البحث عن الحقيقة، شريان الحياة بالنسبة لي، وفخر لأطفالي، ألا وهو كرة القدم، أرجو أن تسمحوا لي باللعب، فهذا يدعمني".



