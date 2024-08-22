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هل يعود خاميس رودريجيز إلى مدريد؟

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هل يعود خاميس رودريجيز إلى مدريد؟
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كرة القدم

2024-08-22 | 02:41
هل يعود خاميس رودريجيز إلى مدريد؟

غادر العاصمة الإسبانية في العام 2020

قد يعود خاميس رودريجيز إلى مدريد هذا الصيف، إذ تم ربط نجم "لوس بلانكوس" السابق، الذي غادر العاصمة الإسبانية في العام 2020، عندما اجتمع مع كارلو أنشيلوتي في إيفرتون، بنادي رايو فاليكانو في الأسابيع الأخيرة، كما أبدى سيلتا فيجو اهتماماً به، لكنّ الأمور لم تسِر نحو اتمام الاتفاق.
ولا يزال رايو في محادثات مع رودريجيز، فاللاعب البالغ من العمر 33 عاماً هو حالياً وكيل حر، ورغبته هي العودة إلى أوروبا، وتحديداً الدوري الإسباني، مع أنه بقوة بريفر بلايت الأرجنتيني في الأيام الأخيرة، لكن نائب الرئيس استبعد هذه الخطوة.
وكان الكولومبي نجماً في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف، وإذا نجح رايو في إبرام صفقة، فستكون خطوة رائعة ومن شأنها أن توفر دفعة كبيرة لفرصه في الابتعاد عن منطقة الهبوط هذا الموسم.



هل يعود خاميس رودريجيز إلى مدريد؟

رياضة

كرة القدم

خاميس رودريجيز

رايو فاليكانو

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