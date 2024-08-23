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جاريث ساوثجيت الى مهمة جديدة في كرة القدم

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جاريث ساوثجيت الى مهمة جديدة في كرة القدم
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كرة القدم

2024-08-23 | 01:03
جاريث ساوثجيت الى مهمة جديدة في كرة القدم

استقال ساوثجيت من منصب مدرب "منتخب الأسود الثلاثة"

الشهر الماضي، استقال جاريث ساوثجيت، 54 عاماً، من منصب مدرب "منتخب الأسود الثلاثة"، بعد أن شاهد فريقه يسقط أمام منتخب إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024.
ولم يمض سوى وقت قصير على تنحيه عن منصب مدرب منتخب إنجلترا، حتى حصل ساوثجيت على دور جديد، حيث أصبح جزءا من لجنة المراقبة الفنية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
الا انها ليست المرة الأولى التي يشكل فيها ساوثجيت جزءا من هذه اللجنة، حيث ساعد في المساهمة في وضع التقرير الفني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ويحلل المراقبون الفنيون المباريات من منظور التدريب، أثناء محاولتهم اكتشاف الاتجاهات والتكتيكات الجديدة في اللعبة، من خلال كمية هائلة من البيانات تساعد على التوصل إلى استنتاجات.



جاريث ساوثجيت الى مهمة جديدة في كرة القدم

رياضة

كرة القدم

جاريث ساوثجيت

منتخب الأسود الثلاثة

منتخب إسبانيا

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