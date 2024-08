طرد النجم السابق الشهير من فريق الـ BBC

قررت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إقالة المذيع التلفزيوني ولاعب كرة القدم المحترف السابق جيرمين جيناس، البالغ من العمر 41 عاما عن الهواء، من برنامج The One Show وMatch of the Day.

وباشرت (BBC) تحقيقا داخليا فوريا، في مزاعم عن "سلوك غير لائق" من النجم السابق، لكنها أكدت يوم أمس الخميس نبأ إقالة جيناس، وقال متحدث باسمها لصحيفة ميرور "يمكننا أن نؤكد أنه لم يعد جزءا من تشكيلة العروض لدينا".

وفي السياق، تمت إزالة لوحة جدارية عملاقة تضم جيرمين وزملائه في "بي بي سي سبورت"، غاري لينيكر وآلان شيرر وأليكس سكوت من مقر مدينة الإعلام في مانشستر.