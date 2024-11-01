دوري التحدي الآسيوي: النجمة بمواجهة ايست بنغال

عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت

يخوض فريق النجمة، بطل لبنان، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت، مباراته الثالثة والأخيرة، ضمن المجموعة الاولى من منافسات الدور الاول لدوري التحدي الآسيوي لكرة القدم.

وبعد انتصارين على باشوندارا كينغز من بنغلادش (1-0) وبارو بطل بوتان (2-1)، يلعب النجمة مع ايست بنغال الهندي على صدراة المجموعة.

وكان ايست بنغال تعادل (2-2) مع بارو وفاز (4-0) على باشوندارا كينغز، ليتصدر النجمة المجموعة برصيد ست نقاط متقدماً على الفريق الهندي وله أربع نقاط.

وبات النجمة بات بحاجة الى التعادل في اخر مباراة امام ايست بنغال للتأهل الى الدور ربع النهائي كمتصدر، وبحال خسارته، فان نسبة تأهله كبيرة جداً ايضاً كون المنافسة على افضل ثاني في المجموعات الاخرى هو لمصلحة بطل لبنان.

ويتأهل إلى ربع النهائي ثماني أندية، هي متصدر المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا وأفضل فريقين حاصلين على المركز الثاني، في حين يتأهل الفريقين الحاصلين على المركز الأول في مجموعتي الشرق، على أن تقام منافسات ربع النهائي ذهاباً وإياباً في الفترة من 5 إلى 13 آذار - مارس 2025.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام من مواجهتي ذهاب وإياب في الفترة من 9 إلى 17 نيسان - أبريل 2025، وتجرى المباراة النهائية يوم 10 أيار - مايو 2025.







