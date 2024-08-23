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كشف السبب الحقيقي وراء طرد المذيع والنجم السابق

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كشف السبب الحقيقي وراء طرد المذيع والنجم السابق
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كرة القدم

2024-08-23 | 01:09
كشف السبب الحقيقي وراء طرد المذيع والنجم السابق

تمت إقالة جيرمين جيناس من وظيفته في هيئة الإذاعة البريطانية

تمت إقالة جيرمين جيناس من وظيفته في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعد مزاعم بسلوك غير لائق، حيث غادر نجم توتنهام السابق الشركة على الفور.
وتم إنهاء عقد اللاعب السابق البالغ من العمر 41 عاماً، والذي قدم برنامج The One Show، وعمل كمحلل في Match of the Day، من قبل الشركة هذا الأسبوع، بعد أن تلقت "بي بي سي" شكوى بشأن رسائل نصية أرسلها المذيع إلى موظفة.
وقال جيناس من خلال متحدث باسمه "في الوقت الحالي لا يمكنني التحدث عن ذلك، يمكنني أن أخبركم أنني لست سعيداً، هناك جانبان لكل قصة، وسأتحدث مع محاميي حول هذه القضية".
وبات من المفهوم الآن أن جيناس قد أقيل بسبب مزاعم السلوك غير اللائق تجاه موظفة في برنامجهThe One Show، بما في ذلك رسائل نصية.




كشف السبب الحقيقي وراء طرد المذيع والنجم السابق

رياضة

كرة القدم

جيرمين جيناس

هيئة الإذاعة البريطانية

BBC

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