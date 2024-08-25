الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - جيرونا يُنهي التعاقد الأغلى في تاريخه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جيرونا يُنهي التعاقد الأغلى في تاريخه
A-
A+

كرة القدم

2024-08-25 | 02:52
فيديو - جيرونا يُنهي التعاقد الأغلى في تاريخه

يصل من واتفورد مقابل نحو 20 مليون يورو

أكد نادي جيرونا الاسباني التعاقد مع ياسر أسبريلا، الذي يصل من واتفورد مقابل نحو 20 مليون يورو، وقد يصل الى 25 مليونا في حال استيفاء المتغيرات المتفق عليها.
وقع المهاجم الكولومبي حتى العام 2030، فأصبح أغلى توقيع في تاريخ النادي "الأحمر والأبيض"، متجاوزا توقيع أبيل رويز هذا الصيف، الذي دفع له جيرونا 9 ملايين يورو.
ويأمل المدرب ميشيل سانشيز، إعطاء تطور إضافي للاعب الدولي الذي يمكنه اللعب على الجناح وفي خط الوسط المهاجم، بسبب رؤيته الممتازة وتمريراته، بعد أن اكتسب خبرة في الموسمين اللذين قضاهما في واتفورد، وسجل في الموسم الفائت ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في المجموع.
 
 




فيديو - جيرونا يُنهي التعاقد الأغلى في تاريخه

رياضة

كرة القدم

جيرونا

ياسر أسبريلا

واتفورد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)

اقرأ ايضا في كرة القدم

لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)
02:50

لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)

يُعتبر لامين يامال واحداً من أفضل المواهب الشابة في العالم

02:50

لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)

يُعتبر لامين يامال واحداً من أفضل المواهب الشابة في العالم

فيديو - هدفٌ مذهل في دوري البطولة الانجليزية
01:28

فيديو - هدفٌ مذهل في دوري البطولة الانجليزية

خسر أوكسفورد يونايتد المواجهة أمام مضيفه بلاكبيرن روفرز

01:28

فيديو - هدفٌ مذهل في دوري البطولة الانجليزية

خسر أوكسفورد يونايتد المواجهة أمام مضيفه بلاكبيرن روفرز

فيديو - لامين يامال يلاعب شقيقه الصغير أمام وليامز
01:18

فيديو - لامين يامال يلاعب شقيقه الصغير أمام وليامز

أسهم يامال في فوز برشلونة على ضيفه أتليتكو بلباو (2-1)

01:18

فيديو - لامين يامال يلاعب شقيقه الصغير أمام وليامز

أسهم يامال في فوز برشلونة على ضيفه أتليتكو بلباو (2-1)

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024