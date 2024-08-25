فيديو - جيرونا يُنهي التعاقد الأغلى في تاريخه

يصل من واتفورد مقابل نحو 20 مليون يورو

أكد نادي جيرونا الاسباني التعاقد مع ياسر أسبريلا، الذي يصل من واتفورد مقابل نحو 20 مليون يورو، وقد يصل الى 25 مليونا في حال استيفاء المتغيرات المتفق عليها.

وقع المهاجم الكولومبي حتى العام 2030، فأصبح أغلى توقيع في تاريخ النادي "الأحمر والأبيض"، متجاوزا توقيع أبيل رويز هذا الصيف، الذي دفع له جيرونا 9 ملايين يورو.

ويأمل المدرب ميشيل سانشيز، إعطاء تطور إضافي للاعب الدولي الذي يمكنه اللعب على الجناح وفي خط الوسط المهاجم، بسبب رؤيته الممتازة وتمريراته، بعد أن اكتسب خبرة في الموسمين اللذين قضاهما في واتفورد، وسجل في الموسم الفائت ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في المجموع.