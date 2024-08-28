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فيديو للحظة انهيار خوان إزكويردو .. ثم وفاته

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فيديو للحظة انهيار خوان إزكويردو .. ثم وفاته
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كرة القدم

2024-08-28 | 10:22
فيديو للحظة انهيار خوان إزكويردو .. ثم وفاته

توفي اللاعب يوم أمس الثلاثاء في ساو باولو

يوم الخميس الماضي، سقط اللاعب الأوروغواياني خوان إزكويردو، مغشياً عليه على أرضية ملعب مورومبي في ساو باولو، من دون أي احتكاك، قبل وقت قصير من انتهاء مباراة كأس ليبرتادوريس، بين فريقه ناسيونال الأوروغواياني و ساو باولو البرازيلي.
وتوفي اللاعب يوم أمس الثلاثاء، في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو الذي قال في بيان إن مدافع ناسيونال توفي بعد "السكتة القلبية التنفسية المرتبطة بعدم انتظام ضربات القلب".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة سقوط اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، على أرضية الملعب.



فيديو للحظة انهيار خوان إزكويردو .. ثم وفاته

رياضة

كرة القدم

خوان إزكويردو

ناسيونال

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