عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً

باشر مسيرته مع نيوكاسل في الفوز على نوتنجهام

عاد ساندرو تونالي، وباشر اللاعب الدولي الإيطالي مسيرته مع نيوكاسل في الفوز على نوتنجهام فورست يوم الأربعاء بركلات الترجيح (4-3) في مباراة كأس الرابطة، بعد التعادل (1-1)، وكل ذلك بعد عقوبة الايقاف لعشرة أشهر و308 يوماً، لتورطه في قضية مقامرة غير قانونية.

ووصل تونالي إلى نيوكاسل الصيف الماضي مقابل 65 مليون يورو، لكنه كان قادرا على لعب 12 مباراة فقط قبل أن يوقفه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لمدة عشرة أشهر للمراهنة على مباريات كرة القدم، وعلى منصات غير قانونية أثناء اللعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال اللاعب "أنا سعيد لأول مرة في آخر 11 شهرا، أشعر أنني بحالة جيدة لأنني أعلم أن الفريق كان معي، والمشجعين أيضاً، ولم أكن وحدي، وبالنسبة لي كان مهما جدا لأنني كنت أقاتل بجدية".







