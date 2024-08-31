فيديو - مورينيو أقصر من الصحفي .. بل أطول !!

بفضل تصرفاته الغريبة المثيرة للجدل

كعادته أينما حلّ، يكون المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو محط الاهتمام والمتابعة، وبالأخص بفضل تصرفاته الغريبة المثيرة للجدل.

وجديد مورينيو، الذي يقود حالياً فنربهشة التركي في تجربة فريدة من نوعها خارج "أوروبا الكبيرة" المُتعارف عليها كروياً، الحركة التي قام بها أثناء حوار مع صحفي.

ففي حديث سابق، أخبر مورينيو هذا الصحفيّ، انه ليس قصير، لكنه يبدو كذلك امامه، وفي حديث آخر تلا الفوز (3-0) على آلانيا سبور ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي، مع الاعلامي نفسه وقف مورينيو على كرسي واحتضنه ليبدو أطول منه.



