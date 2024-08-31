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نجومٌ كبار أهانهم كريستيانو رونالدو آخرهم الملك بيليه

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نجومٌ كبار أهانهم كريستيانو رونالدو آخرهم الملك بيليه
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كرة القدم

2024-08-31 | 03:45
نجومٌ كبار أهانهم كريستيانو رونالدو آخرهم الملك بيليه

أثارت تلميحات رونالدو الى الملك بيليه انتقادات واسعة

أثارت تلميحات البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الملك بيليه، أحد أساطير كرة القدم عبر التاريخ، انتقادات واسعة من نجوم كبار.
وتميز رونالدو دوماً بتصريحات هجومية أهان فيها بعض منافسيه، كان أحدها التعليق الساخر على فوز الغريم التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، حيث كتب كلمة (حقائق) في منصة إكس لدعم نظرية أن الجائزة سُرقت منه ومنحت لسواه بشبهة فساد.
وفي العام 2023، عاد رونالدو ليسخر من فوز ميسي بالجائزة، حيث وضع إيموجي ضاحك على تقرير في منصة إكس نشرته صحيفة آس الإسبانية في قراءتها لأسباب منح الأرجنتيني الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته.
وبالأمس، وفي مقابلة عبر قناته على يوتيوب (UR Cristiano)، قال رونالدو إنه على وشك الوصول إلى 900 هدف في مسيرته، ويطمح للوصول إلى الرقم ألف "إنه أفضل إنجاز يمكن أن أصل إليه في مسيرتي عندما أبلغ ألف هدف، لكن الفرق أن أهدافي مسجلة بالفيديو ويمكنني إثباتها".
وبدا واضحاً أن رونالدو يقصد بيليه، الذي سجل 1279 هدفاً، مُدوّن منها 767 في السجلات الرسمية، ولم يتم إثبات الأهداف الباقية لعدم وجود مقاطع فيديو لها.
وفي العام 2016، قال تشافي هيرنانديز "رونالدو لاعب جيد لكن مشكلته أنه ظهر في عصر ميسي"، ليرد "الدون" قائلاً "أنا أكثر لاعب في عمليات البحث على الإنترنت، وعندما يريد لاعب أو مدرب الظهور على أغلفة المجلات يتجه للحديث عني، لا أهتم بما يقوله تشافي، إنه يلعب في قطر ولا أهمية له، لم يفز بالكرة الذهبية من قبل، بينما أنا فزت بها 3 مرات".
وفي العام 2019، وأثناء فترته مع يوفنتوس الإيطالي، سخر رونالدو من مدافع روما أليساندرو فلورينزي، حيث وضع اصبعه على فمه لإسكات اللاعب الإيطالي، ولوح له بيده مُلمّحاً إلى قصر قامة فلورينزي وقال "أنت قصير جداً للتحدث معي".
وعلى الرغم من تزامله معه في مانشستر يونايتد لخمس مواسم، تحولت علاقته مع واين روني إلى عداء واضح بسبب تفضيل الأخير لميسي، ما دفع برونالدو إلى القول إن "روني يغار.. ربما لأنه أنهى مسيرته بينما أنا ما زلت ألعب، أنا أفضل منه وهذه حقيقة معروفة".


نجومٌ كبار أهانهم كريستيانو رونالدو آخرهم الملك بيليه

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

بيليه

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