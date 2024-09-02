داني أولمو في برشلونة .. حلقة الوسط الناقصة

واجه برشلونة صعوبة كبيرة في ضم داني أولمو

واجه برشلونة صعوبة كبيرة في ضم داني أولمو، بسبب مشكلة "اللعب المالي النظيف"، وكان ديكو، المدير الرياضي، واضحاً جداً في قوله أنه التعزيز الذي يريده لخط الوسط، وأنه رقم واحد في قائمة المرشحين، وفكّر المدرب هانزي فليك بالطريقة نفسها، وخصوصاً بعد الاستغناء عن إيلكاي غوندوغان.

ومع ذلك، في النهاية كان هناك اتفاق، ودفع برشلونة 47 مليوناً، بالإضافة إلى ثمانية ملايين أخرى من المتغيرات.

ولكن، وفي ضوء الأداء الذي قدمه أولمو في أول مباراتين، يبدو أن النادي لن يستغرق وقتا طويلا لقطف ثمار هذا الاستثمار.

سجّل أولمو في مرمى رايو فاليكانو وأصاب العارضة وكان على وشك التسبب في ركلة جزاء في الفوز خارج الديار (2-1)، ثم سجل في الفوز الكاسح (7-0) على فالادوليد وأصاب القائم مرتين، والأهم أنه لعب مباراة رائعة.

أرقامه استثنائية، اذ لعب 128 دقيقة فقط، سجل فيها هدفين، وضرب الخشبات ثلاث مرات، وفاز في عشر مبارزات وجهاً لوجه، وكان لديه فعالية بنسبة 90٪ في التمرير، واستعاد ثماني كرات، وأظهر نفسه كلاعب متكامل للغاية في جميع جوانب اللعبة.







