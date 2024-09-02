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فيديو - النجم البرازيلي تعرّض لسرقة موصوفة في نابولي

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فيديو - النجم البرازيلي تعرّض لسرقة موصوفة في نابولي
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كرة القدم

2024-09-02 | 00:57
فيديو - النجم البرازيلي تعرّض لسرقة موصوفة في نابولي

بعد فوز نابولي على بارما (2-1) ضمن الدوري الإيطالي

تعرّض ديفيد نيريس، نجم الدوري الإيطالي للسرقة تحت تهديد السلاح، بعد فوز نابولي على ضيفه بارما (2-1) ضمن الجولة الثالثة.
وانتقل نيريس إلى نابولي في الصيف، وشارك في المباراة ضد بارما، حين أحرز الوافد الجديد روميلو لوكاكو هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 92، قبل أن يسجل أندريه فرانك زامبو أنجويسا هدف الفوز في الدقيقة 96، وقد ساعد نيريس في هذا الهدف، في ثاني تمريراته الحاسمة هذا الموسم.
لكن بعد المباراة، اضطر البرازيلي إلى تسليم ساعته بعد أن تمكن زوج من "البلطجية المسلحين" من تحطيم نافذة سيارته السوداء.
وانتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر نيريس أثناء مرافقته إلى مكان آمن، بعد أن هُدد بمسدس أثناء خروجه من السيارة، ما دفعه إلى تسليم ساعته إلى السارقين اللذين فرا وتواريا عن الانظار.
وكان نيريس عائداً إلى الفندق الذي يقيم فيه، برفقة زوجته، عندما وقع الحادث، فأبلغا الشرطة الإيطالية  بعد عودتهما إلى فندق جراند باركر في نابولي، ونشرت كيرا وينونا على إنستغرام قائلة أنّ ديفيد يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره خارج الفندق.
وأضافت "بينما كان يهم بمغادرة الملعب بعد المباراة، اعترضه رجلان على دراجة نارية وحطموا سيارته وسرقوه تحت تهديد السلاح".
ويعمل البرازيلي على التأقلم مع الحياة في جنوب إيطاليا، بعد أن انتقل من بنفيكا إلى نابولي بقيمة 28 مليون يورو في وقت سابق من هذا الصيف.



فيديو - النجم البرازيلي تعرّض لسرقة موصوفة في نابولي

رياضة

كرة القدم

ديفيد نيريس

الدوري الإيطالي

نابولي

بارما

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