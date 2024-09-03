فيديو - شاهدوا كيف أبلغوا مينجويزا استدعائه للمنتخب

خلال تدريب فريق سلتا فيغو الاسباني بالأمس

خلال تدريب فريق سلتا فيغو الاسباني بالأمس، فوجيء الجميع بالطريقة التي أُبلغ فيها المدافع أوسكار مينجويزا، عن استدعائه للمنتخب الوطني من قبل المدرب لويس دي لا فوينتي.

فأمام الجميع، قال مدرب سلتا فيغو للاعبه "موقفك في الكرات الثابتة الدفاعية عار"، فردّ مينجويزا مستهجناً "موقفي؟"، ليجيب المدرب "نعم، العار .. هو أن لويس دي لا فوينتي استدعاك للمنتخب الوطني"، فضحك وصفق الجميع له.

وفاز سلتا فيغو في مباراتين في الدوري الاسباني (2-1) و(3-1) على ديبورتيفو آلافيس وفالنسيا وخسر (3-4) أمام فياريال و(2-3) أمام أوساسونا.

ويلعب منتخب اسبانيا الخميس بضيافة صربيا والأحد بمواجهة سويسرا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.



