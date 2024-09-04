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فيديو - لاعبٌ شاب يقود ملقة ويتلقى عرضاً من برشلونة

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فيديو - لاعبٌ شاب يقود ملقة ويتلقى عرضاً من برشلونة
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كرة القدم

2024-09-03 | 22:45
فيديو - لاعبٌ شاب يقود ملقة ويتلقى عرضاً من برشلونة

بات التعويذة الحقيقية لنادي ملقة

لا يملك أنطونيو كورديرو، المعروف باسم أنطونيتو، البالغ من العمر 17 عاماً، سوى لغة الانتصارات، وقد بات التعويذة الحقيقية لنادي ملقة، بعد أن سجل أهدافاً، منحت فريقه نقاطاً، بما فيها الهدف في الدقيقة 129، الذي قاده للصعود إلى الدرجة الثانية.
انضم إلى الفريق الأول لملقا في الموسم الماضي، عندما كان الفريق خارج كرة القدم الاحترافية، ولعب في 16 مباراة، معظمها كبديل، فخاض 313 دقيقة فقط مع نادي لا روزاليدا، ولفت انتباه برشلونة، الذي قدم هذا الصيف عرضاً وصل إلى أربعة ملايين يورو مع المتغيرات.
في الموسم الماضي، تأهل الفريق إلى تصفيات التأهيل، ولعب أنطونيتو في جولتين للصعود، الى دوري الدرجة الثانية.
ساهمت الأخيرة في نشر اسمه في إسبانيا، حين خاض المباراة الحاسمة ضد ناستيك، بديلاً في الدقيقة 100، وانتهى به الأمر بتسجيل هدف الصعود في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
هذا الموسم في الدرجة الثانية، تعادل ملقة مرتين، وفاز على الباسيتي (2-1)، حيث سجل اللاعب المُطارد من برشلونة هدف الفوز في الدقيقة 90 من علامة الجزاء.



فيديو - لاعبٌ شاب يقود ملقة ويتلقى عرضاً من برشلونة

رياضة

كرة القدم

أنطونيو كورديرو

ملقة

برشلونة

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