فيديو - شبيه لامين يامال يخطف الأضواء في إسبانيا

This can’t be who I think it is 🤯



pic.twitter.com/w7riUapOaP — CentreGoals. (@centregoals) September 3, 2024

خطف راؤول، وهو لاعب شاب ناشط في نادي سيبريرينا المتواضع من مدينة أفيلا الاسبانية الأضواء، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا لامين يامال.وتداولت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب في إحدى المباريات، وهو يرتدي قميصا يشبه قميص ريال بيتيس، ما دفع للظن بأنه لاعب للفريق الأندلسي، لكن صحيفة "abc" أوضحت أن الولد يلعب مع سيبريرينا وأن الفيديو تم تسجيله في مباراة أقيمت على ملعب نافالينغا ضد الفريق المحلي.وقال نادي سيبريرينا في تغريدة عبر منصة إكس "إنه راؤول، لاعب شاب من نادينا، لكن في النهاية سيتعين علينا أن نوفر له حراساً شخصيين مثل لامين".