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هكذا هرب اللاعب في اللحظة الأخيرة من فولهام

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هكذا هرب اللاعب في اللحظة الأخيرة من فولهام
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كرة القدم

2024-09-04 | 00:52
هكذا هرب اللاعب في اللحظة الأخيرة من فولهام

اتخذ بحث فولهام عن صفقة اللحظات الأخيرة منعطفاً غريباً

اتخذ بحث فولهام عن صفقة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات منعطفاً غريباً بعد "اختفاء" الجناح الذي أرادوا ضمّه بشكل غامض.
ففي تطور غريب للأحداث، ورد أن نجم ليون الشاب، إرنست نواما انهار بالبكاء أثناء الفحص الطبي في فولهام عند الموعد النهائي للانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم "اختفى" في اللحظة الأخيرة، على الرغم من ارتباطه بانتقال بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن نواما تراجع في الساعة الحادية عشرة، بعد أن كان عاطفيا طوال اليوم، وكان من الصعب تعقب الجناح البالغ من العمر 20 عاماً، ما ترك وكيله مذهولاً.
ونقل عن ممثل اللاعب قوله إن نعمة "يحب ليون"، ملمّحا إلى أنه لا يريد مغادرة النادي الفرنسي، وقد اعتذر مالكه جون تيكستور عن الموقف، وطمأن اللاعب بأنه لا يزال جزءا لا يتجزأ من الفريق.
وكان اللاعب قد أحرز 3 أهداف في 33 مباراة الموسم الماضي، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى إيفرتون، وورد أنه وافق على الشروط، لكن فولهام انقض وانتزع الصفقة في اللحظة الأخيرة، قبل أن "يختفي" إرنست.




هكذا هرب اللاعب في اللحظة الأخيرة من فولهام

رياضة

كرة القدم

فولهام

ليون

إرنست نواما

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