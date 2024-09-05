قائد مشجعي الانتر يقتل زميله طعناً .. ما دور المافيا؟

طعنه داخل سيارة بعد أن تلقى رصاصة منه في ساقه

قتل الإيطالي أندريا بيريتا "كابو ألتراس إنتر ميلان"، نظيره أندريا بيلوكو في مدينة ميلانو، وهو أحد أكثر الشخصيات شهرة في مجموعة "nerazzurri" الراديكالية، حيث طعنه داخل سيارة، بعد أن تلقى رصاصة منه في ساقه.

ووفقا لمعلومات أوردتها وسائل الإعلام المحلية، وقعت الجريمة في ضواحي ميلانو، بالقرب من صالة للألعاب الرياضية (Testudo)، وهي مكان شهير لمشجعي كرة القدم في المنطقة، بعد أن كان الرجلان في السيارة نفسها.

ويُزعم أن بيلوكو أطلق النار على بيريتا في ساقه، فرد الأخير بطعنه في حلقه عدة مرات، ما أسفر عن مقتله، ولم يكن هناك مشتبه بهم آخرون في الحادثة.

ووفقا لغازيتا ديللو سبورت، كان الاثنان قد شاركا في مباراة ضد مشجعي ميلان "ديربي بين الإخوة"، في جو ودي، وتم ربط الحادث بشبكة أعمق بكثير من التعاملات التجارية غير القانونية، التي يحقق فيها مكتب المدعي العام في ميلانو.

وألقت السلطات القبض على بيريتا، زعيم مشجعي إنتر التاريخي "الترا"، البالغ من العمر 49 عاماً، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، من الطلقة التي تلقاها من مسافة قريبة.

كان بيلوكو، المتوفى، منتظما في ملعب سان سيرو، كما كان مرتبطا بمافيا كالابريا المعروفة باسم ندرانغيتا، وهي واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية وأكثرها عنفا.







