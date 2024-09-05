الكشف عن شريك رافا مير في الاعتداء الجنسي

يتواصل ظهور معلومات جديدة في قضية رافا مير

يتواصل ظهور معلومات جديدة في قضية رافا مير، بعد أن تم اتهام مهاجم فالنسيا بالاعتداء الجنسي، الذي يزعم أنه ارتكبه في الساعات الأولى من يوم الأحد الأول من الجاري، بعد مباراة فريقه ضد فياريال (1-1) ضمن الدوري الاسباني.

وتبين أن مير لم يكن الشخص الوحيد المتورط في الشكوى، إذ أن صديقا مقربا للاعب عُرفت هويته، وقد أمضى كلاهما ليلتين في سجن فالنسيا، قبل نقلهما أمس الأربعاء إلى محكمة مدينة ليريا في فالنسيا، وكانت السيارة التالية خلف رافا مباشرة تحمل المتهم الثاني.

وبمجرد الحصول على وصف المتهم الثاني، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لتحديد هوية صديق رافا مير المقرب، وهو بابلو جارا، لاعب كرة قدم، الذي يلعب في فئة الهواة (RFEF - الدرجة الثالثة).

ولد جارا في مورسيا، وهو يلعب مع نادي الكانتاريلا، وشارك في الاعلان الترويجي للفريق في موسم 2021-22، وقد سافر إلى فالنسيا لمشاهدة المباراة في ملعب ميستايا ضد فياريال، حيث دخل صديقه في الدقيقة 69 للعب الدقائق الأخيرة.

مباراة من شأنها أن تكون بداية ليلة، انتهت باعتقاله بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي، على شابتين تبلغان من العمر 25 و21 عاما، التقيا بهن فجراً في ملهى ليلي معروف في فالنسيا.

عاد بابلو جارا إلى الكانتاريلا يوم الاثنين لتلقي العلاج في مرافق النادي من إصابة عضلية، وهناك شرع الحرس المدني في اعتقاله وتم نقله إلى مقر شرطة فالنسيا حيث كان صديقه.







