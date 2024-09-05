فيديو - ليفربول يسرق من تشيلسي إحدى المواهب الإنجليزية

نال "الريدز" توقيع المراهق "ريو نجوموها" من تشيلسي

واصل نادي ليفربول الانجليزي أسلوبه في التعاقد مع المواهب الشابة، حيث نال "الريدز" توقيع المراهق "ريو نجوموها" من تشيلسي، الذي تمّ وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في فئته العمرية في البلاد، وقد مثل إنجلترا على مستوى تحت 16 عاماً.

وأفيد في تموز - يوليو الفائت، أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً، قرر مغادرة تشيلسي، تاركاً النادي في حالة غضب، والأسوأ أنه اختار الذهاب إلى أنفيلد رود، في تصرّف استلزم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الانتقال بين الأكاديميات.

ووفقاً لصحيفة The Athletic، لم يتم الاتفاق على أي رسوم تعويض بين ليفربول وتشيلسي، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون مبلغاً مكوناً من ستة أرقام.

وظهر اللاعب عبر إنستغرام بالقميص رقم 11 في آنفيلد، وداخل غرفة تبديل ملابس للفريق الأول، وسينضم إلى فريق ليفربول تحت 18 عاما، الذي يدربه مارك بريدج ويلكنسون، ومن المرجح أن يشارك لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر.











