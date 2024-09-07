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وزير مصريّ يكشف حقيقة "صفر المونديال" في 2010

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وزير مصريّ يكشف حقيقة &quot;صفر المونديال&quot; في 2010
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كرة القدم

2024-09-07 | 03:00
وزير مصريّ يكشف حقيقة "صفر المونديال" في 2010

حين ترّشحت مصر لاستضافة كأس العالم 2010

تحدّث وزير الشباب والرياضة المصري السابق، والمفكر السياسي المصري البارز علي الدين هلال، في تصريحات تليفزيونية، عن فضيحة "صفر المونديال"، حين ترّشحت مصر لاستضافة كأس العالم 2010، وحصلت على "صفر" من الأصوات.
وكان هلال، وهو أحد واضعي السياسيات المصرية إبان حُكم الرئيس الراحل حُسني مبارك، وزير الشباب والرياضة آنذاك، وقال إن بلاده لم تفز بشرف الاستضافة بسبب رفضها دفع رشى لأعضاء المكتب التنفيذي للـ"الفيفا".
وقال هلال "فوجئنا حين طلب منا أحد أعضاء المكتب التنفيذي دفع 10 ملايين لكسب 10 أصوات، وأبلغنا إنه إذا دفعنا الأموال، يمكنه مساعدتنا في الحصول على الأصوات اللازمة، حيث كان ثمن الصوت الواحد مليون دولار".
واضاف "ذهبت يومها الى الراحل عمر سليمان، وأخبرته بالأمر، فأجابني أننا لن ندفع أي أموال، كما أننا لم نتحدث عن هذه الواقعة في ذلك الوقت حتى لا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم".


وزير مصريّ يكشف حقيقة "صفر المونديال" في 2010

رياضة

كرة القدم

وزير الشباب والرياضة

علي الدين هلال

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