فيديو - برشلونة أتلتيك يُكمل ثورته بضم إيفان سيدريك

رابطة لا ليغا كانت تنتظر التحقق من صحة العملية

أعلن برشلونة يوم أمس الجمعة عن توقيع إيفان سيدريك، بعد أن تم تأجيله لمدة أسبوع، لأن رابطة لا ليغا كانت تنتظر التحقق من صحة العملية، حيث اعتبرت أنه وصل بعد الموعد النهائي، لكن الاتحاد الاسباني حسم الامر لصالح النادي الكاتالوني.

لذلك، سيلعب المهاجم مع برشلونة أتلتيك حتى 30 تموز - يونيو 2025، ويتضمن الاتفاق مع لاس بالماس أيضا خيارا للشراء في نهاية الموسم.

المهاجم، المولود في 22 كانون الاول - ديسمبر 2001 في مدريد من أصل كاميروني، سيعزز هجوم فريق المدرب ألبرت سانشيز، الذي خضع لإعادة هيكلة كبيرة هذا الصيف.

يتميز المهاجم بقوته البدنية، حيث يبلغ طوله 187 سنتيمتراً، وإتقانه للكرات العالية، وقد تعاقد معه لاس بالماس من فالادوليد ثم أعاره إلى فريق برشلونة الاحتياطي.

لعب إيفان سيدريك 12 مباراة في الدرجة الثانية واثنتين في كأس الملك، فسجل هدفين، كما لعب قبلها 63 مباراة في في الدوري الادنى وسجل 22 هدفا.

وكان برشلونة أتلتيك قام بثورة حقيقية فضم روبين لوبيز وعزيز عيسى وديفيد أودورو وفيكتور باربيرا وخوان بييرا وأوسكار أورينيا بعدما غادره كل من أنخيل ألاركون وبيل فيتشنز وكانتيرو، بوتشو.









