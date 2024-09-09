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فيديو - نيمار لن يعود الآن وجهوزيته موضع شك

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فيديو - نيمار لن يعود الآن وجهوزيته موضع شك
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كرة القدم

2024-09-09 | 01:36
فيديو - نيمار لن يعود الآن وجهوزيته موضع شك

قد تتأخر عودة نيمار إلى الملاعب شهرين إضافيين

قد تتأخر عودة نيمار إلى الملاعب شهرين إضافيين وفقا للتقارير، حيث يواصل التعافي من إصابة الرباط الصليبي الأمامي، تعرّض لها أثناء اللعب مع منتخب البرازيل في تشربن الأوّل - أكتوبر 2023.
ولعب نيمار خمس مباريات فقط مع نادي الهلال السعودي، قبل أن يصاب، وخضع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لعملية جراحية ناجحة.
وشارك الهلال مؤخراً صوراً لنيمار في ملعب التدريب، وكان المدرب خورخي جيسوس يأمل في عودته هذا الشهر، لكن هناك حديث عن أنّ ذلك قد يتأخر.
وشارك الهدّاف التاريخي للبرازيل في عدد من التمارين والاختبارات، لكن الأخصائي البارز في العلاج الطبيعي ثامر الشهراني يعتقد أنّه لن يعود قريباً.
وكتب الشهراني على حسابه الذي يتابعه مئات الألاف على منصة إكس "نيمار لم يجتز الاختبارات، وعدم اجتيازه للاختبارات البدنية والطبية ومعالجة نقاط الضعف والخلل التي يشتكي منها النجم البرازيلي تعني أنه سيحتاج لفترة أطول لإكمال التأهيل والإعداد".
وأضاف "سيستغرق الأمر وقتا أطول لإكمال التأهيل والإعداد، وتتضح الصورة أكثر عن نيمار، في تمرين القفز والثبات على قدم واحدة الى الأمام والجنب، حيث الضعف في الثبات والضعف في النزول على الركبة
وعدم الثقة والخوف".
وكان نيمار وقّع عقدا لمدة عامين مع الهلال الصيف الماضي، بعد أن دفع لباريس سان جيرمان 86.3 مليون جنيه إسترليني، ويكسب البرازيلي نحو 2.65 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.
 


فيديو - نيمار لن يعود الآن وجهوزيته موضع شك

رياضة

كرة القدم

نيمار

الهلال السعودي

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