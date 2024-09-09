فيديو - فابريزيو رومانو يُروّج على صفحته لعارضة أزياء

حظيت عارضة أزياء بشعبية كبيرة

حظيت عارضة أزياء بشعبية كبيرة بسبب انضمامها إلى نادي Mile High Club، ما دفع بفابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بالانتقالات، الى التحدث عنها.

وجمعت "إلسا ثورا" ثروة بفضل نجاحها على موقع اشتراك للبالغين، حيث سارع الرجال إلى الدفع لمشاهدة محتواها الفاحش.

وتسببت عارضة الأزياء السويدية التي تعيش في المملكة المتحدة بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي بعد مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لامرأة تمارس الجنس أثناء رحلة إلى إيبيزا.

اعترفت إلسا لصحيفة ديلي ستار أنه على الرغم من أنها ليست هي الفتاة المقصودة، إلا أنها ستحاول ذلك بالتأكيد، ثم تصدرت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما عناوين الأخبار بعد بضعة أشهر لقولها إنها تريد أن تصبح أول امرأة تمارس الجنس في الفضاء.

وبعد 12 شهرا من ذلك، اكتسبت الفتاة اهتماما في عالم كرة القدم بفضل مقطع فيديو من فابريزيو رومانو، بعد أن بدأت إلسا في نشر تحديثات انتقالات كرة القدم على غرار صحفي كرة القدم الإيطالي.

ولكن بدلاً من شعاره الشهير "ها نحن ذا"، كانت إلسال تنشر الأخبار، مثل انضمام أبو كامارا إلى نادي هال سيتي بإعلان فريد من نوعه "ارفع صدرك"، وساعدها رومانو على الانتشار.

فقد ظهر في مقطع فيديو على منصة إكس وهو يذكر اسم العارضة ويقول شعارها الجريء، فيما يبدو أنه اعلان مدفوع الأجر من خلال صفحة رومانو، حيث يتقاضى 114 جنيها إسترلينيا مقابل رسالة من هذا النوع.