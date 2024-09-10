مهاجم أستون فيلا الأسطوري بين الحياة والموت

يرقد جاري شو، مهاجم أستون فيلا الأسطوري، في حالة خطيرة في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر سقوطه.وكان اللاعب البالغ من العمر 63 عاماً جزءاً من فريق فيلا الذي فاز بدوري الدرجة الأولى وكأس أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بين عامي 1981 و1982، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العام من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد موسم انتهى بالتتويج وسجل فيه 20 هدفاً.ويُعتبر المهاجم ذي الشعر الأشقر والوجه الطفولي أحد أعظم مهاجمي فيلا على الإطلاق، حيث سجّل 79 هدفًا في 213 مباراة مع النادي.وتعرّض شو لحادث سقوط يوم الجمعة، وهو يتلقى الرعاية في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام، وتعليقًا على أخبار معركته الصحية، كتب مهاجم فيلا السابق ستان كوليمور "أنا متأكد من أن عائلة فيلا ستلتف حول أحد أعظم مهاجمينا وتمنحه حبنا ودعمنا في هذا الوقت العصيب للغاية".لم يتم استدعاء شو للعب مع منتخب إنجلترا، لكنه لعب 7 مرات مع منتخب تحت 21 سنة وسجّل هدفين.