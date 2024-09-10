أزمة حقيقية في منتخب فرنسا فهل يكون زيدان الحل؟

يتعرض بقيادة ديدييه ديشامب لموجة من الانتقادات بسبب النتائج الأخيرة

يعيش منتخب فرنسا أزمة حقيقية، حيث يتعرض بقيادة ديدييه ديشامب، لموجة من الانتقادات بسبب النتائج الأخيرة، حيث تلاشت صورة الفريق الذي كان بطلاً ووصيفاً في كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022، وفي بطولة أمم أوروبا الأخيرة، على الرغم من وصوله إلى الدور نصف النهائي.

وعلى الرغم من الفوز على بلجكيا (2-0) أمس، فقد أدت الهزيمة الأخيرة في بارك دي برانس ضمن دوري الأمم الاوروبية، أمام إيطاليا التي عادت بالمباراة من هزيمة إلى فوز (3-1)، الى ظهور العديد من الأصوات التي تشير بأصابع الاتهام إلى ديشامب وتدعو إلى تغييره.

وبدأت أصوات في الصحافة الفرنسية تشير إلى زين الدين زيدان كبديل محتمل لديشامب، وهو الاسم الذي كان يتردد في العديد من الملاعب الأوروبية منذ انتهاء فترته الأخيرة في ريال مدريد.

من الواضح أن ديدييه ديشامب لديه عقد حتى كأس العالم المقبلة على الأقل في العام 2026، على الرغم من أن هذا لن يضمن استمراره، إذا اتخذ الاتحاد الفرنسي مساراً آخر.

ودفاعاً عنه، قال لاعب كرة القدم الفرنسي السابق والمدرب فريديريك أنتونيتي لقناة كانال فوتبول كلوب "هل يهدد ديشامب في حالة الهزيمة؟ بالنسبة لي، لا، هناك وقت لذلك، فحتى في حالة النجاح أو بعد مسابقة فاشلة، يمكن للمرء أن يغادر بمجد".

وقال المدرب باسكال دوبراز "لا أستطيع الانتظار لرؤية ديدييه ديشامب مسؤولاً عن فريق مرموق آخر، على رأس ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، وعندما ينتهي مع المنتخب الفرنسي، ينتظره هذا المستقبل، إنه أفضل مدرب على الإطلاق، وهو ناجح بشكل لا يصدق".



