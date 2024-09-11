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معركة بول بوجبا وشقيقه ماتياس في المحكمة الجنائية

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معركة بول بوجبا وشقيقه ماتياس في المحكمة الجنائية
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كرة القدم

2024-09-11 | 01:49
معركة بول بوجبا وشقيقه ماتياس في المحكمة الجنائية

لا تزال حياة بول بوجبا خارج الملعب موضوعا ساخنا

لا تزال حياة بول بوجبا خارج الملعب موضوعا ساخنا، حيث يتعين عليه الآن حل الخلافات مع شقيقه ماتياس بوجبا في المحكمة الجنائية، كما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، بعد أن حاول ستة أشخاص اختطاف لاعب كرة القدم وابتزازه في آذار - مارس 2022.
كان الأشخاص الستة الذين نفذوا الاختطاف والابتزاز من عائلته وآخرين قريبين من بيئته، ومع تقدم التحقيق، عرف المزيد من التفاصيل حول ما حدث في آذار - مارس 2022، ومطالبة اللاعب بمبلغ مليون دولار.
يشتبه في أن خمسة من هؤلاء الأشخاص نظموا اجتماعا في ضواحي باريس قبل ثلاثة أيام، لإجبار اللاعب على مساعدتهم ماليا باستخدام علاقتهم الشخصية السابقة كذريعة.
تم اختطاف بول بوجبا والاعتداء عليه من قبل رجلين، ولكن الأشخاص الخاضعون للتحقيق وصفوا أنفسهم على أنهم "ضحايا الأفعال التي كان بول بوجبا ضحيتها"، وأشاروا الى أنهم عانوا من "ضغوط وهجمات" من رجلين مسلحين تم تحديدهما على أنهما العقول المدبرة ولم يتم التعرف عليهما أبدا.
وقيل في التحقيق المُحال الى المحكمة الجنائية أيضاً أن ماتياس بوجبا "ضغط على شقيقه بول وعائلته لضمان دفع مبلغ 13 مليون يورو".

    

معركة بول بوجبا وشقيقه ماتياس في المحكمة الجنائية

رياضة

كرة القدم

بول بوجبا

ماتياس بوجبا

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