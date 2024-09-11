الحُكم على لاعب كرة القدم بالسجن 14 عاماً !!

بعد مهاجمته طفلة تبلغ من العمر عامين

حكم على لاعب سابق في "التشامبيونشيب" الانجليزي بالسجن لمدة 14 عاماً، بعد مهاجمته طفلة تبلغ من العمر عامين، احتاجت لاحقاً إلى عناية طبية مكثفة.

وتم الكشف عن أنّ كيرنان هيوز ماسون، هاجم الطفلة الصغيرة قبل أربع سنوات، في سياق فترة مروّعة من سوء المعاملة استمرت على مدى ثلاثة أشهر، وقد عانت الطفلة من إصابات في وجهها وصدرها وظهرها وساقيها.

وحاول هيوز ماسون في البداية الادعاء بأن الاصابات حدثت نتيجة سقوط الفتاة، التي تطلب علاجها وضعها في غيبوبة استمرت 14 يوماً، كما أنها تحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة لإصابات الدماغ التي غيّرت حياتها.

فقد أسفرت الهجمات المروّعة التي شنّها الشاب البالغ من العمر 32 عاماً على ابنة شريكته السابقة عن 17 إصابة مختلفة، وكأنها ناتجة عن "حادث مروري عالي السرعة" أو "سقوط من ارتفاع كبير من عدة طوابق".

وبنتيجة ذلك، وبتهمة التسبب بأذى جسدي خطير عن قصد وقسوة على الأطفال، تلقى هيوز ماسون، عقوبة السجن لمدة 14 عاما خلف القضبان، فيما لم تعد الفتاة قادرة على المشي أو الجلوس أو الوقوف بمفردها وهي تتألّم باستمرار.

وتدرّج لاعب كرة القدم السابق في صفوف الشباب في أرسنال وتوتنهام وميلوول، قبل أن يشارك الأخير في عدد قليل من المباريات.









