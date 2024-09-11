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وفاة لاعب اسباني شاب عن 26 عاماً

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وفاة لاعب اسباني شاب عن 26 عاماً
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كرة القدم

2024-09-11 | 01:55
وفاة لاعب اسباني شاب عن 26 عاماً

أخبار حزينة جدا لكرة القدم في اسبانيا

أخبار حزينة جدا لكرة القدم في اسبانيا، حيث توفي لاعب كرة القدم روبين غارسيا ميشيل، المعروف باسم روبو، عن 26 عاما.
كان روبو وجها معروفا في ناديه يونيون أدارف، وهو الذي سجل هدفاً في نيسان - أبريل 2016، منح فريقه ترقية تاريخية إلى درجة أعلى (Divisiَn de Honor Juvenil).
انتقل المهاجم إلى سان أغوستين دي غواداليكس، في الدرجة الثالثة، حيث لعب 24 مباراة وسجل هدفا واحدا، ولعب في الموسم التالي 16 مباراة دون أن يسجل، لينضم إلى ناد مدريدي آخر هو ألكوبينداس.
أرادت كرة القدم في مدريد أن تقول وداعا لروبو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما فعله ريال مدريد واتحاد كرة القدم والناديين اللذين لعب لهما، سان أوغستين وأدارف، كما فعلت أندية أخرى، مثل خيتافي.

وفاة لاعب اسباني شاب عن 26 عاماً

رياضة

كرة القدم

روبين غارسيا ميشيل

روبو

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