الحكم بالسجن على نجم مانشستر يونايتد السابق

تم اتخاذ القرار الأسبوع الماضي من قبل قاضي محكمة الأسرة

حكم على لاعب مانشستر يونايتد السابق، أندرسون، بالسجن لفشله في دفع نفقة أحد أطفاله.

وتم إبلاغ لاعب خط الوسط السابق البالغ من العمر 36 عاماً، أنه سيتعين عليه قضاء بعض الوقت في سجن في مدينة بورتو أليغري، جنوب البرازيل، ما لم يسلم مبلغ 45000 جنيه إسترليني يدين به.

وتم اتخاذ القرار الأسبوع الماضي من قبل قاضي محكمة الأسرة في مسقط رأس لاعب كرة القدم السابق، كما تم تحديد سجن إيرماو ميغيل داريو كمكان لتنفيذ العقوبة، حيث قيل إنّه ملزم بقضاء 30 يوماً خلف القضبان ما لم يسدّد ديون إعالة طفله، وقد عرض عليه خيار قضاء فترة سجنه في نظام "شبه مفتوح" حيث يمكنه العمل أو الدراسة خارج السجن أثناء النهار ثم العودة للنوم ليلاً.

وكان أندرسون، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع يونايتد، محور جدل قبل أربع سنوات، بعد اتهامه بغسل 4.7 مليون جنيه إسترليني من خلال العملات المشفرة، وذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية في ذلك الوقت أنه واحد من ثمانية أشخاص يخضعون للتحقيق من قبل المدعي العام في مخطط يهدف إلى تحويل الأموال من البورصة الحكومية.





