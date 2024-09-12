حدث خاص يميز ريال سوسيداد وريال مدريد السبت

ستكون المباراة ضمن الدوري الاسباني أكثر خصوصية

ستكون المباراة التي يخوضها ريال سوسيداد ضد ريال مدريد ، يوم السبت المقبل ، ضمن الدوري الاسباني، أكثر خصوصية ، حيث سيكرم النادي الرجل الذي كان ذات يوم حارس مرماه، وبات لاحقاً النحات الشهير في بلاده، إدواردو تشيليدا.

ويأتي ذلك لمناسبة الذكرى المئوية لميلاد تشيليدا، حيث سيرتدي لاعبو المدرب إيمانول ألجواسيل قميصا تذكاريا تم تصميمه للاحتفال بهذا الحدث.

ويتضمن القميص الذي تم تصميمه لهذه المناسبة، والذي سيرتديه أيضا لاعبو ريال مدريد، أشكالاً من أعمال الحارس - النحات، وشعار الاحتفال بالذكرى المئوية، وقد بات معروضاً للبيع.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تنطلق المباراة، التي تتزامن مع الشهر الذي ظهر فيه إدواردو تشليدا لأول مرة كحارس مرمى لريال سوسيداد، في 27 أيلول - سبتمبر 1942، بكرة البداية المصممة للمناسبة، من قبل نجل الفنان ورئيس "مؤسسة إدواردو شيليدا - بيلار بيلزونس"، لويس شيليدا.

سيتم أيضاً عرض فيديو تكريمي للنحات على شاشات الملعب، ورمي الكرة للجماهير، وفي إشارة إلى الأهمية التي كانت لكرة القدم في تطوير حياته المهنية كفنان، قال لويس شيليدا "كرة القدم والفن عالمان، متعارضان على ما يبدو، يجتمعان في التقاء الفضاء والشكل والحركة".





