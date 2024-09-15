شبهةً جنائيَّةً في حادثة اللاعب السعودي فهد المولد في دبيّ

تعرَّض لإصابات خطيرة جرَّاء سقوطه من شرفة منزله في دبي

ذكرت صحيفة المدينة السعودية "أنَّ هناك شبهةً جنائيَّةً في حادث اللاعب فهد المولد، لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الشباب، الذي تعرَّض لإصابات خطيرة، جرَّاء سقوطه من شرفة منزله في دبي يوم الخميس الماضي".

وأشارت الصحيفة الى ان فهد "كان قد اتَّجه إلى دبي لقضاء إجازة حصل عليها من ناديه الشباب، عقب فراغه من مهمَّته الوطنيَّة مع المنتخب الوطني أمام الصين، والتي انتهت سعوديَّة (2-1) في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026".

وقالت الصحيفة "إن صديقاً شخصياً للمولد اكتشف الحادث، بعدما شعر فجأة بعدم وجوده في المنزل، وبحث عنه في كل مكان، ثم اكتشف وجوده أسفل شرفة المنزل، فاتصل بالشرطة".

ونقل المولد الى العناية المركزة في أحد مستشفيات دبي، وهو في حالة حرجة، بعدما تعرض لكسور خطيرة في مناطق بالجسم، فيما فتحت سلطات دبي تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء كل من وجد مع اللاعب.







