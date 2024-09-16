فيديو - شاهدوا كيف سدد منفرداً خارج المرمى الخالي !!

سدد كرته بعيداً عن القائم الأيمن للمرمى الخالي

ضيّع إيبو آدامز، فرصة حسم المباراة على فريقه ديربي كاونتي، حين أهدر في الوقت القانل فرصة مثالية للتسجيل في مرمى فريقه السابق كارديف سيتي، حيث انفرد من منتصف الملعب، مستغلا سوء التفاهم بين حارس المرمى والمدافعين، لكنه سدد كرته بعيداً عن القائم الأيمن للمرمى الخالي.

ولحسن الحظ بالنسبة للاعب البالغ 28 عاماً، فقد انهى فريقه ديربي كاونتي المباراة فائزاً بهدف، رافعاً رصيده إلى تسع نقاط، في المركز الثامن من ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد خمس جولات، فيما بقي كارديف سيتي في قاع الترتيب ومعه نقطة واحدة فقط.



