ما هي شركة "525 روزاريو" التي أسسها ليونيل ميسي؟

دخل النجم الأرجنتينيّ في شراكة مع Smuggler Entertainment

شرع ليونيل ميسي للشروع في إطلاق شركة الإنتاج الخاصّة به، حيث دخل النجم الأرجنتينيّ في شراكة مع Smuggler Entertainment وتم تأسيس شركة تحمل اسم 525 روزاريو.

وسميت الشركة بهذا الاسم تيمّناً بمسقط رأس ميسي في الأرجنتين، بينما يرمز 525 الى رقم الشارع الذي يقع فيه منزل عائلته هناك.

ستكون الشركة الجديدة متخصّصة في إنتاج البرامج العائلية والمحتوى التلفزيونيّ المتميز، خصوصاً أن Smuggler Entertainment أنتجت سابقاً مسلسلات وثائقية مثل "كأس العالم لميسي: صعود الأسطورة".

والآن، تخطّط 525 روزاريو لإنتاج أفلام وأحداث رياضيّة وإعلانات تجاريّة للرياضيّين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ميسي نفسه، وسيكون مقرها في كل من لوس أنجلوس وميامي، حيث يواصل "البرغوت" لعب كرة القدم مع إنتر ميامي.

وقال ميسي "لطالما كان الترفيه شغفا بالنسبة لي سواء كان ذلك في الملعب أو في مجالات أخرى، أنا متحمس حقًا لفرصة متابعة المشروع الذي أنشأناه مع شركة Smuggler Entertainment وتوسيع نطاقه أكثر لخلق محتوى وتجارب على نطاق عالمي".









