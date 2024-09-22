اتهام لاعب أرسنال السابق بالإتجار بالمخدرات !!

كمية الحشيش تساوي قيمتها نحو ستمائة ألف جنيه إسترليني

تم توجيه الاتهام إلى نجم أرسنال السابق، جاي إيمانويل توماس، بسبب كمية من الحشيش، تساوي قيمتها نحو ستمائة ألف جنيه إسترليني.

وأفادت وسائل الاعلام ان ضباط الوكالة الوطنية للجريمة استجوبوا اللاعب السابق، للاشتباه في قيامه بتدبير محاولة تهريب 60 كيلوغراما من المخدرات من الفئة ب مخبأة في حقيبتين، كان تم نقلهما على متن رحلة من بانكوك إلى ستانستيد في الثاني من الشهر الجاري.

وتم القبض على الشاب البالغ من العمر 33 عاما في إنفركلايد، اسكتلندا، صباح يوم الأربعاء الفائت، بالتنسيق بين الشرطة الانجليزية وشرطة اسكتلندا، ثم اقتيد عبر الحدود إلى كارلايل، حيث استجوبته السلطات.

وتم حبس توماس احتياطيا، وقد مثل أمام محكمة كارلايل الجزئية يوم الخميس الفائت، وهو الذي شارك في مباراة واحدة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل كبديل لجاك ويلشير في الدقيقة 81 ضد تشيلسي في العام 2011.

كما ألقي القبض خلال العملية على امرأتين تبلغان من العمر 28 و32 عاما، ووجهت اليهن تهمة ارتكاب جرائم استيراد المخدرات ومثلن أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية قبل الإفراج عنهن بكفالة.





