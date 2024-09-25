هل يترك راؤول ريال مدريد ويتجه الى ألمانيا؟

يشغل راؤول غونزاليس منصب المدرّب في ريال مدريد "كاستيا"

يشغل راؤول غونزاليس منصب المدرّب في ريال مدريد "كاستيا"، منذ أكثر من خمس سنوات، وربطته خلال هذه الفترة أخبار عدّة بأندية أخرى، لكنه بقي في الميرينغي، مخلصاً لنادي حياته، على الرغم من أنه قد تكون هناك فرصة قريباً لإغرائه بعيداً عن العاصمة الإسبانية.

فوفقاً لتقارير صحفية، يعتبر نادي شالكه أن راؤول هو المرشح ليكون المدرّب الجديد، حيث يعاني العملاق الألماني في دوري الدرجة الثانية، ويفصله مركزين فقط عن تذيّل الترتيب.

وأقال شالكه المدرّب كاريل جيرارتس، وبدأ البحث عن بديل له، ويعتقد النادي ان راؤول من أفضل الخيارات المطروحة، علماً ان الإسباني ليس غريبا على النادي، حيث لعب هناك لموسمين بعد مغادرته ريال مدريد، الأمر الذي يجعله قادرا على إغرائه "عاطفيّاً".

وسمّى النادي أحد مدرّبي الفئات العمرية، جاكوب فيمبل لقيادة الفريق الاول، أقله حاى فترة الانتقالات الشتوية، أو تعيين مدرب أصيل.







