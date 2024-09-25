رافائيل فاران علّق حذائه بعد سلسلة إصابات

أعلن قلب الدفاع الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 ذلك في رسالة

علّق رافائيل فاران حذائه، حيث أعلن قلب الدفاع الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 ذلك في رسالة نشرها على إنستغرام، قال فيها "كفى".

وفي سن 31 عاماً، وبعد فترته القصيرة وغير الناجحة في كومو، مع المدرب سيسك فابريجاس، حيث عجلت الإصابة الأخيرة بقراره ترك كرة القدم.

وقال فاران "لقد سقطت ونهضت ألف مرة، وهذه المرة حان الوقت للتوقف وتعليق حذائي بعد مباراتي الأخيرة حيث فزت بلقب في ويمبلي"، في إشارة إلى فوزه مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الربيع، قبل انتقاله هذا الصيف إلى كومو في إيطاليا حيث لعب معه مباراة واحدة فقط.

لعب فاران مع لنس (2010-2011) وريال مدريد (2011-2021) ومانشستر يونايتد (2021-2024) وكومو (2024)، وقال "ليس لدي أي ندم، لن أغير شيئا، لقد فزت بأكثر مما كنت أحلم به، ولكن بعيدا عن الأوسمة والألقاب، أنا فخور بأنني تمسكت بمبادئي المتمثلة في أن أكون صادقا وأحاول المغادرة في كل مكان أفضل ما وجدته".

تضم قائمة الألقاب التي حققها أربعة في دوري أبطال أوروبا (2014 و2016 و2017 و2018)، ثلاثة في كأس السوبر الأوروبي (2014، 2016، 2017)، أربعة في كأس العالم للأندية (2014، 2016، 2017 و2018)، ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني (2012 و2017 و2020)، لقب في كأس الملك (2014)، إثنان في كأس السوبر الإسباني (2017 و2020)، واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي (2024) وواحد في كأس الرابطة (2023)، وكأس العالم مرة واحدة (2018) ودوري الأمم (2021).







